A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli tam liste!

A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta pek çok indirimli ve kaliteli ürünlerle geliyor. Perşembe günlerinin dikkat çeken ürünleri marketin binlerce şubesinde müşterilerini bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutacak olan vatandaşlar ilk olarak kataloğa göz gezdiriyor. Züccaciyeden, ev tekstiline, teknolojiden, gıdaya binlerce üründe yüzlerce fırsat var. İşte büyük kampanyayla gelen A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi
Yeni haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Kasım 200 Perşembe katalog ürünleri vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı. Haberimizde A101 5 Kasım Perşemb aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.
Samsung 55RU7030 55" 4K Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TL
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led Televizyon 2.299 TL
Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
Xiaomi Bluetooth Kulaklık 129 TL
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