Adana polisinden pitbull operasyonu

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup el konulması için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı araştırmada 3 ayrı adreste pitbull cinsi köpek beslendiği bilgisine ulaştı.

29 BİN LİRA PARA CEZASI

Söz konusu adreslere baskın düzenleyen ekipler ilk adreste M.S.K.'ya ait bir pitbull cinsi köpek bularak köpeğe el koyup sahibine 9 bin 563 lira para cezası yazdı. İkinci adreste ise 6 sahipsiz pitbul yavrusu bulundu. Polis 3. adreste ise S.İ.'ye ait iki pitbull cinsi köpek buldu. Polis köpeklere el koyup S.İ.'ye 19 bin 126 lira para cezası kestikten sonra köpekleri hayvan barınağına teslim etti.