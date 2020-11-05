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Afrinli siyam ikizleri ’ye getirildi

Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Afrinli siyam ikizleri Türkiye’ye getirildi
Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen siyam ikizleri, tedavileri için Türkiye'ye getirildi. Dünyaya 4 kilo 200 gram gelen yapışık ikiz bebekler Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. MKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Esra Yazarlı "Şu an ilk takip ve tedavilerini yapıyoruz. Oksijen desteği alıyorlar. Solunum cihazına bağlı değiller. Dolaşımları iyi" dedi. Yazarlı, siyam ikizlerinin tedavilerinin daha ileri merkezde yapılması gerektiğini ve bunun için sevk talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi. AA
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Afrinli siyam ikizleri Türkiye’ye getirildi
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