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'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı!

Kızılay'da iki belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:51 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:20 ABONE OL
Ankara'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı!

Alınan bilgiye göre, İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.

BAZI YARALILAR AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

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Ankara'da iki otobüs kaza yaptı: 17 yaralı!
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