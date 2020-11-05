Avcıların darp ettiği Av Koruma Memuru’na Bakan Pakdemirli’den destek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, av koruma memuru Hakan Tonga'nın, 31 Ekim Cumartesi günü Yahşihan ilçesi Bal Ormanı ağaçlandırma arazisinde kaçak avcılığa karşı görevini ifa ederken saldırıya uğradığı belirtildi.



KULAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI



Tonga'nın kaçak avlanan 5 kişi tarafından darp edildiği aktarılan açıklamada, "Olay yerine jandarma ekiplerinin çağrılmasıyla görevlimiz, saldırganların elinden kurtarılmış ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisine başlanmıştır. Hastanede yapılan tedavi esnasında kulağına 5 dikiş atılmış, burnunda çatlak olduğu, ayağında ağrı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edilerek 7 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir. Personelimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Konunun savcılığa intikal ettiği kaydedildi.





BAKAN PAKDEMİRLİ; EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN…



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan ekip arkadaşımız Hakan Tonga, kaçak avcılıkla mücadele ederken saldırıya uğramış, kaçak av yapan 5 kişi tarafından darbedilmiştir. Saldırıda bulunanların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu. Görevliyi darp ettikleri ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.



KARDEŞİ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ



Kaçak avcılar tarafından darp edilen Hakan Tonga'nın kardeşi Ali Tonga, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken 22 Mayıs 2016 günü görevi başında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

(Hakan GÖKKAYA )