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Baba-oğul bir gün arayla koronaya yenildi

’da yaşayan baba ve oğlu , yakalandıkları koronavirüse bir gün arayla yenik düştü. Babanın kronik kalp hastalığı olduğu ancak 33 yaşındaki oğlu Emrehan Kıyıcı’nın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 20:18 ABONE OL
Baba-oğul bir gün arayla koronaya yenildi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Erzurumlu baba-oğul birer gün arayla hayatını kaybetti. Uzun yıllar terzilik yapan 59 yaşındaki Hasan Kıyıcı, kronik kalp rahatsızlığı bulunuyordu. Hastalığa yakalandıktan sonra İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında alındı.
Hasan Kıyıcı'nın 33 yaşındaki oğlu Emrehan Kıyıcı da babasıyla birlikte hastanede tedavi görmeye başladı. Hastalığı ağır seyreden Kıyıcı da yoğun bakıma alındı. Babasının vefat ettiği gün yoğun bakım sürecini tamamlayan ve servise çıkarılan Kıyıcı ise babasın ölümünden bir gün sonra fenalaştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kıyıcı da yaşam mücadelesini kaybetti. Baba-oğul İstanbul'da toprağa verildi.

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Baba-oğul bir gün arayla koronaya yenildi
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