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Baba ve oğlu koronaya yenildi

Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Baba ve oğlu koronaya yenildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören baba ve oğlu hayatını kaybetti. İlçede yaşayan 57 yaşındaki baba Ali Osman Kaya ve 32 yaşındaki oğlu Necmettin Kaya bir süre önce Kovid- 19'a yakalandı. Baba ve oğlu Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya burada hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden bir gün sonra baba Ali Osman Kaya da hayatını kaybetti. Baba ve oğlu ilçede toprağa verildi.
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Baba ve oğlu koronaya yenildi
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