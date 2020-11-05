Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bartın'lı taksiciden brandalı korona önlemi

'lı taksiciden brandalı önlemi

'da bir taksi şoförü, sürücü bölümünü şeffaf brandayla izole ederek kendini koronavirüse karşı korumaya aldı. Sürücü bölümüne şeffaf branda çektiren , müşterilerle para alışverişi için de brandaya ufak bir bölüm açtırdı.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:51 ABONE OL
Bartın'lı taksiciden brandalı korona önlemi

Yalı mevkisinde taksicilik yapan 32 yaşındaki Şafak Ceylan, koronavirüs vakalarına karşı hem kendisini hem de çevresini korumak için harekete geçti.

Sürücü bölümüne şeffaf branda çektiren Ceylan, müşterilerle para alışverişi için de brandaya ufak bir bölüm açtırdı.

Ceylan, gazetecilere, kendini ve çevresini korumak için böyle bir uygulamaya başvurduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadelede tedbirlerin önemine işaret eden Ceylan, "Bunun için böyle bir branda ortamını hazırladık. Rahatız, huzurluyuz, müşterilerimiz memnun. Güzel bir şey oldu hem kendimiz için hem de müşterilerimiz için. Tabii branda uygulamasını gören müşterilerimiz ilk başta şaşırıyor. Onlar da rahat bir nefes aldı." diye konuştu.

Ceylan, uygulamanın oldukça ucuza mal olduğunu belirterek, meslektaşlarına aynı uygulamayı yaptırmayı tavsiye etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'lı taksiciden brandalı korona önlemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA