Başhekim koronaya yakalandı

Dünyada olduğu gibi yurdumuzda da koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Bu mücadelede, başkalarının sağlığı için zor şartlarda görev yapan ve en önde savaşanlar ise sağlıkçılarımız oldu. Kocaeli'nde de sürecin başından bu yana pandemi hastanesi olarak hizmet veren ve bugüne kadar çok sayıda hastanın tedavi görüp taburcu edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın'ın, önceki gün yaptırdığı test sonucu Koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKINCA...

Şaşkın'ın 2 gün önce yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca hemen evde kendisini karantinaya alarak tedavisine başladığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Şaşkın'ın evde hastalık ile mücadele ederken, sürekli olarak hastanede sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde devam etmesi amacıyla görev arkadaşları ile iletişim içerisinde olduğu öğrenildi.