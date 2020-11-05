Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Batman’da firari şahıs yakalandı: 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu

’da firari şahıs yakalandı: 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu

’da “Kasten Öldürme” suçundan arama kaydı bulunan firari B.Ç. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 5.11.2020 14:55 ABONE OL
Batman’da firari şahıs yakalandı: 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu

Batman 1.Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Kasten Öldürme" suçundan arama kaydı bulunan firari B.Ç. isimli şahsın Yolağzı Köyüne geldiği yönünde İl Jandarma Komutanlığı istihbarı bilgiler aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat unsurları ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için Yolağzı köyünde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’da firari şahıs yakalandı: 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA