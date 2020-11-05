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Besni Belediyesinden yağmur mesaisi

Fen İşleri, Su İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sağanak yağışla beraber sahaya inerek yağıştan etkilenen alanlarda çalışma yaptılar.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 5.11.2020 18:46 ABONE OL
Besni Belediyesinden yağmur mesaisi

Sağanak yağışların başlaması ile beraber Besni Belediyesi teyakkuza geçerek, tüm ekiplerini sahaya çekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su işleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler yağmur suyundan dolayı yollara ve kaldırımlara dolan molozların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Sağanak yağışla beraber tüm ekiplerimizi sahaya çıkararak, yağmur sularının yollara ve kaldırımlara doldurduğu molozların temizlenmesi ve olası bir sel baskınının önüne geçmek adına su kanallarının ve kanalizasyon hatlarının temizlenmesi yönünde sıkı bir çalışma başlattık. Yağmur sularının oluşturmuş olduğu çukurların kapatılması ve yollarda oluşan moloz yığınlarının temizlenme çalışmasını gerçekleştirerek oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmeye çalışıyoruz. Kış ayının gelmesi ile beraber yağışların başlaması dolayısıyla ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda olacaktır. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını rica ediyorum. Yağış sırasında ve sonrasında yoğun gayret gösteren Belediye Personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Besni Belediyesinden yağmur mesaisi
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