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'ndaki şehir eşkıyası sert kayaya çarptı!

İstanbul 'nda önünü kestiği araçlara tekme atıp aynalarını kıran, araçların önüne yatan şahıs bir taksicinin hışmına uğradı. Yolcu taşıyan taksi şoförü, aracına saldıran adamı tekme tokat dövüp yolda kovaladı. Şoke eden olay cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:07 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:50 ABONE OL
Beyoğlu'ndaki şehir eşkıyası sert kayaya çarptı!

Olay önceki akşam Dolapdere'de yaşandı. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı. 4-5 aracın aynasını kıran kişi son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından dövüldü. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi, yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı. Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü "Seyir halindeydim aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu" dedi. Taksideki kadın yolcu "Geldi vurdu. Direkt saldırdı" diye konuştu.

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Kişinin araçların önünü kesmesi, yoldan geçen araçların aynalarını kırması, sürücüleri tehdit etmesi ve taksici tarafından dövülmesi kameraya yansıdı.

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Beyoğlu'ndaki şehir eşkıyası sert kayaya çarptı!
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