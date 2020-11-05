‘Bu nasıl kıyafet’ diyen kişiyi tabancayla yaraladı

Olay, 25 Ekim'de merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında oturup alkol alan Sinan Avcı, o esnada mekana giren Bilal Biçer'e giyiminden dolayı laf attı. Biçer, kendisine; "Bu nasıl kıyafet" diyen Avcı'yı çıkan tartışma sonrasında yanında taşıdığı ruhsatsız silahla ayağına iki el ateş edip yaraladı. Saldırgan arkadaşı Ayhan Sert'in otomobiline binip kaçarken, Avcı da hastaneye kaldırıldı.

100'E YAKIN KAMERA İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan zanlının peşine düştü. Polis, ilk iş olarak bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerasını izledi. Ekipler saldırganın kaçarken kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler Bilal Biçer ile Ayhan Sert'e ulaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı evine düzenlediği şok bir baskınla olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Bilal Biçer, emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ederek, "Olay günü canım çok sıkkındı. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Bana 'Bu nasıl kıyafet' deyince silahımı çıkartıp vurdum" dediği öğrenildi. Biçer ile birlikte gözaltına alınan Ayhan Sert adliyeye sevk edildi. Biçer tutuklanırken, Sert ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.