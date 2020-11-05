Diyanet ile Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Kasım 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı saati ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını gerçekleştiriyor. Her hafta milyonlarca vatandaş kendilerine farz kılınan bu ibadeti gerçekleştirmek üzere camilere akın ederken il il değişen namaz saatleri nedeniyle vatandaşlar yaşadıkları illerde ezanın saat kaçta okunacağı gibi birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…
Cuma namazı saati Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dini açısından en önemli ibadetler arasında yer alan bu ibadet için bugün öğle ezanı ile birlikte camiler ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarla dolacak, ve dualar edilecek. İşte il il namaz saatleri ve tüm detaylar…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.