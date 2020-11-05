Camiden bile çalmıştı: Azılı hırsız yakalandı

Kocaeli'nin ilçelerinden Darıca'ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde bir evden tabanca ve ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın M.B. olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs 4 Kasım günü İstanbul Fatih ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanan M.B.'nin 7 Ekim günü Darıca Osmangazi Mahallesi İrşat Camiinden yaklaşık 5 bin TL değerinde bilgisayar ve kamera kayıt cihazının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.B. Gebze Adliyesine sevk edildi.