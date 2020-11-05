Cezaevi firarisi adam yaraladı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 17 Ekim 2020 günü Dilovası'nda T.S isimli şahısın silahla yaralanması olayını araştıran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan F.A olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren FA.'nın Körfez ilçesinde bulunduğunu belirleyen Kocaeli polisi, düzenlediği operasyon ile F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinden yaralama olayında kullandığı silah ve silaha ait mermiler ile sahte sürücü belgesi çıktı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.