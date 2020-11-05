Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?

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namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?

namazı kılınışı ile ilgili detaylar bu mübarek günün gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İbadetlerini doğru şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler namaz sırasında okunması gereken dualar gibi birçok sorunun yanıtını aramaya şimdiden başlarken haberimizden bu mübarek namazın kılınışına dair tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 00:26 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu anlamlı günde milyonlarca vatandaş namazı kılınışı, okunması gereken dualar gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını gerçekleştiriyor. Her hafta milyonlarca vatandaş kendilerine ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın ederken bu namaz sırasında okunması gereken dualar da yine merak edilen konular arasında. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI VE NAMAZ SIRASINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Her hafta olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve Müslüman alemi kıldıkları namazlarla okudukları dualarla bugünün huzuru ile dolacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz olarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?"sorularına yanıt arıyor…

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?
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