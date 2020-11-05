Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar nelerdir?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu anlamlı günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı kılınışı, okunması gereken dualar gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını gerçekleştiriyor. Her hafta milyonlarca vatandaş kendilerine ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere akın ederken bu namaz sırasında okunması gereken dualar da yine merak edilen konular arasında. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI VE NAMAZ SIRASINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Her hafta olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve Müslüman alemi kıldıkları namazlarla okudukları dualarla bugünün huzuru ile dolacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz olarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?"sorularına yanıt arıyor…