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mi oldu, en son deprem nerede oldu? ve 5 Kasım Perşembe son depremler listesi

İzmir depremi sonrası Ege bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Gün içerisinde gerçekleşen artçı sarsıntıların ardından ise ‘ mi oldu, nerede deprem oldu?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her gün yaşanan depremleri anlık ve güncel olarak takip edebilmek mümkün. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 5 Kasım 2020 Kandilli ve son depremler listesi

Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:39 ABONE OL
Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD 5 Kasım Perşembe son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi İzmir depreminin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılarda devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 5 Kasım Perşembe son depremler listesi

5 KASIM 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte Kandilli ve AFAD 5 Kasım son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD 5 Kasım Perşembe son depremler listesi
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