Doğu Anadolu Bölgesinde kar hazırlıkları başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur uyarılarına karşın Belediyeler ve İl Özel İdaresi ekipleri de hazırlıklara başladı.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde ki ekipler karla mücadelede aktif rol alçak olacak personel ve ekipmanlarıyla, yağacak olan karı beklemeye başladı. Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Ağrı'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek noktalarda gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Eleşkirt ilçesinde bulunan 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlarda da kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ve kentin yüksek kesimlerindeki dağlar beyaz gelinliğini giydi. Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı.