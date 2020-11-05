Dördüz ‘altın kaplan’ ilgi odağı oldu

Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen nadir görülen 'altın kaplanlar' ilgi odağı olurken türün sayısının artması mutluluk yarattı. Bengal kaplanının genetik mutasyon geçirmesiyle meydana gelen bir altın kaplan, koruma altına alındığı parkta dördüz doğurdu. Son derece nadir görülen bir erkek ve üç dişi yavru altın kaplan, konuldukları kuvözde görüntülendi. Mutasyon nedeniyle sarı kürklü ve kırmızı-kahverengi çizgili doğan yavrular, oldukça sağlıklı. Aşırı nadir görülen bir tür olan bu kaplanlar, pandalardan bile daha nadir görüldüğü için korumaya alınıyor. Dünyada sadece 30 altın kaplan olduğu ve bu türün pandalardan 62 kat daha az olduğu düşünülüyor. DIŞ HABERLER