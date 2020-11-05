Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlenen operasyon doğrultusunda 3 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda Çok miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı ,9 mm çapında tabanca mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alnına şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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