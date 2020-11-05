Etil alkol satılan büfeye baskın!

Biga'da bir kişinin ölümü diğerinin ise gözlerinin kör olmasıyla sonuçlanan sahte alkol faciasının ardından Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ölen Adnan Emre ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Levent Arslan'ın etil alkolü temin ettikleri ileri sürülen bir büfeye ve Kemer Köyü'nde depo olarak kullanılan bir villaya baskın düzenledi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda şehir merkezinde bulunan M.Y.'ye ait alkol satış büfesinde ve Kemer Köyü'nde bulunan villasında satışa uygun olmayan ve sahte olduğu değerlendirilen bir litrelik cam şişeler halinde 1 ton etil alkol ele geçirildi.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan M.Y. emniyetteki verdiği ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN/SABAH