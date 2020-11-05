Ev değil silah atölyesi

Hatay'ın ilçelerinden Dörtyol'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde bir kişinin kurusıkı tabancaların namlusunu açarak, ateşli silah haline getirdikten sonra sattığı ihbarını aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.C. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız NİKSAN marka otomatik av tüfeği, 5 adet çeşitli marka ve ibareli boş şarjör, 2 adet sürgü takımı (kapak) olmayan kurusıkı tabanca (ucu açılmamış halde), 1 adet BLOW ibareli kurusıkı tabanca (ucu açılmamış halde), 4 adet markası belirsiz tabanca sürgüsü (kapak), 1 adet muşta, 1 adet dijital kumpas, 1 adet çeşitli ölçülerde alet ve tornavida seti, 3 adet matkap ucu ele geçirdi. Olayla ilgili evini silah atölyesine çeviren E.C. gözaltına alındı.