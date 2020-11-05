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ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara yatırılıyor. Her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım parası sorgulama işlemi e devlet ve sms yolu üzerinden gerçekleşiyor. Kasım ayı itibariyle sorgulamalarına hız kazandıran vatandaşlar konuya yönelik güncel bilgileri de yakından takip ediyor. Peki , yattı mı? 5 Kasım 2020 sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:06 ABONE OL
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Devlet tarafından verilen son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen , yattı mı? 5 Kasım sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI? 5 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Kasım ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını araştırıyor…

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

5 KASIM ÖDEMELERİN YAPILDIĞI İLLER LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulanmaya başlandı. Bakım maaşları Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 5 Kasım 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı.Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 5 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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