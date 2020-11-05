Fatih Mahallesi’ne yeni oyun parkı

Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, 10 mahalleye planladığı 10 park projesinin çalışmalarını sürdürüyor.

Bazıları sağlıklı yaşam ve yürüyüş parkı olan toplam 10 park projesi kapsamında Fatih Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Belediyemiz tarafından başlatılan 10 mahallemize 10 park projesinin çalışmalarını sürdürüyoruz. 3'ü sağlıklı yaşam ve koşu parkı olacak olan bu parklardan bir tanesi olan Fatih Mahallesi'ndeki yeni parkın ilk kepçesini vurduk. İnşallah Fatih mahallesinde olduğu gibi proje kapsamında Altınşehir, Yunus Emre ve Yeni Mahalle'de 2 Siteler, Fatih, Kayalık ve Yeni Sanayi mahallelerinde de sürdürdüğümüz yeni park projelerini kısa süre içerisinde tamamlayarak çocuklarımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Mahallelerinde yapımına başlanan parktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü Özkan ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.