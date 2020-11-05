FETÖ yalanı ile 165 bin TL dolandırdı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir vatandaşın ev telefonunu arayarak, kendisini polis olarak tanıtan kişi, vatandaşın adının FETÖ silahlı terör örgütü operasyonuna karıştığını ve operasyon yapılmak için hesabında bulunan 165 bin TL paranın kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi. Telefonda görüştüğü kişiye inanan E.Ö. isimli vatandaş, hesabındaki 165 bin TL'yi D.G. isimli şüpheli şahsın banka hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.Ö. polise giderek şikâyetçi oldu.

PARAYI ÇEKMEYE GELDİĞİNDE YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli D.G.'nin banka hesabına bloke koydurduktan sonra şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. D.G isimli şüpheli şahıs İstanbul ilinde 4 Kasım günü bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan D.G. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.