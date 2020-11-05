Genç kıza ‘parfüm sıkma’ bahanesiyle istismar

İstanbul Fatih'te annesi ile birlikte bir mağazaya giden genç kız, mağaza sahibinin cinsel istismarına uğradı. Parfüm baktığı sırada mağaza sahibi tarafından istismar edilen kız ve annesi soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddiaya göre, 16 yaşındaki N.Y. ile annesi öğle saatlerinde Fatih'te bulunan güzellik malzemeleri satan bir mağazaya gitti. Burada parfümlere bakan genç kızın yanına mağaza sahibi şüpheli Nazmi Ş. geldi. Mağdur genç kıza bir parfüm gösterme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, eline aldığı parfümü genç kızın vücuduna sıktı. Daha sonra elle tacizde bulundu.

Bu sırada mağdur kız şüpheliye tepki gösteremedi. Olay ardından küçük kız yanındaki olayı yanında bulunan annesine anlattı ve kendisine cinsel istismarda bulunan şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli mağaza sahibi Nazmi Ş., tezgahın arkasında bulunduğu esnada mağdur çocuğun koluna bir damla parfüm sıktığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ileri sürdü.

DAVA AÇILDI

Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, mağdur çocuğun samimi ve tutarlı beyanları, mağdur çocuğun anlama ve kavrama becerilerinin yaşıyla uyumlu olduğu, gerçek yalan tanımı yapabildiği, beyanlarının tutarlı ve adli görüşmenin amacına uygun, geçerli ve güvenilir olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİNE İTİBAR EDİLMEDİ

Savcılıkça, mağdurun ifadesine katılan adli görüşmecinin beyanı ile tespit edildiği, bu tespitlerin mağdur anlatımlarını doğruladığı, bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine, kendi içerisinde tutarlı ve hayatın olağan akışına uygun olan mağdur anlatımlarına itibar edildiği belirtildi.

Mağdur çocuk ile şüpheli arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı, olayın mağdur çocuğun istismarı annesine anlatması ile doğal bir şekilde ortaya çıktığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüphelinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılması istendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan mağaza sahibi ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.