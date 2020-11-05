Gölcük’te 120 yıl ömrü olan 15 bin kayın yetişecek

Kocaeli Gölcük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman gençleştirme çalışması kapsamında, Eriklitepe mevkiinde tohum atma programı düzenlendi. Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, Orman İşletme Sakarya bölge Müdürü Ziya Polat, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, Gölcük Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Orman İşletme Müdürü Serdar Kabakçı, Öz Orman Sendikası Gölcük Şube Başkanı İslam Şişman ve Gölcük Orman İşletme Şef ve personelleri katıldı.

EN BÜYÜK MİRAS ORMANLARIMIZ

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer "Gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras ormanlarımızdır. Bu bilinç ile doğaya attığımız kayın tohumlarından genç ve sağlıklı ağaçlar yetişmesi en büyük temennimdir. Bu anlamlı programı gerçekleştiren Gölcük Orman İlçe Müdürlüğümüz başta olmak üzere; emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ÇALIŞMA İLE 15-20 BİN KAYIN AĞACI YEŞERECEK

Tohum ekimi öncesinde kısa bilgi veren Gölcük Orman İşletme Müdürü Serdar Kabakçı "Orman gençleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarda aynı insanlar gibi belirli bir ömürleri var. Kayın ağacının ömrü 120 yıldır. Biz burada kayın ağacının gençleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Kayın ağacı, 120 yaşına yaklaştığında yeni fidelerin yetişmesi için tohumlamayı yapıyoruz. 150 kilo kayın fide tohumlarını toprakla buluşturacağız. Bu tohumlardan yaklaşık 15 bin ile 20 bin arasında kayın ağacı yeşerecektir" dedi. Etkinlik kapsamında katılımcılar tohum ekme önlükleri giyerek ormandaki boş alanlara kayın fide tohumlarını atarak toprakla buluşturdu.