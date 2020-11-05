Hayvanları döven hurdacıyı beyzbol sopasıyla dövdü!

Gaziantep'te bir kadın belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin farklı bölgelerine bıraktığı mama ve mama kaplarını çaldığını iddia ettiği hurdacıyı sopayla dövdü.

Bir hayvan hakları derneği tarafından sosyal medyada paylaşılan ve Gaziantep'te çekildiği belirtilen görüntülerde elinde beysbol sopası olan bir kadın kamyonetiyle bölgede hurda toplayan bir kişiyi "Hayvanların yemlerini niye çaldın" diyerek darp etmeye çalışıyor. "Çalmıyorum, çalmıyorum" diyen şahıs ise sopa darbelerinden kurtulmaya çalışıyor.

Görüntülerin yayılması üzerine yorum yapan bazı kişiler kadını övücü mesajlar yazarken bazı kişiler ise kadının şiddete başvurması üzerine güvenlik güçlerine haber vermesi gerektiğine dikkat çekerek tepki gösterdi.