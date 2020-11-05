HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS veya e-Devlet ile nasıl alınır, kaç gün geçerli?

Ülkemizdeki pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan HES kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gerek sınavlara girişte gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerde vatandaşlardan bu kod istenirken bilindiği üzere son olarak ulaşımda da bu kodun zorunlu kılındığı bildirilmişti. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma işlemi nereden yapılır, SMS ile nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

HES KODU NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR? E DEVLET VE SMS İLE HES KODU ALMA!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan HES kodu düzenlemesi, artan vakalarla birlikte tedbir amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında, ulaşımda, hastane, üniversite ve ÖSYM sınavlarında vatandaşlardan istenen bu kodu almak için Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS yöntemi kullanılabiliyor.