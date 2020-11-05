İstanbul trafiğinde Kovid-19 denetimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVİD-19 pandemi sürecinde vatandaşların şahsi araçları, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bu denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde; 20 minibüs denetlendi, 6 minibüs şoförüne 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa ilçesinde; 440 araç sorgulandı, 96 otobüs kontrol edildi 17 araca toplam 6 bin 822 lira cezai işlem uygulandı.

BAZI ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çekmeköy ilçesinde; 204 araç sorgulandı, 17 ticari taksi, otobüs ve minibüs kontrol edildi, 14 araca toplam 34 bin 406 lira cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Sancaktepe ilçesinde; 238 araç sorgulandı, 13 araca toplam 4 bin 970 lira cezai işlem uygulandı.

Bağcılar ilçesinde; 52 araç sorgulandı, 2 araca toplam bin 196 lira cezai işlem uygulandı. Kartal ilçesinde; 135 araç sorgulandı, 11 araca toplam 6 bin 680 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.

Toplamda 60 bin liradan fazla ceza yazılırken, 10 araç trafikten men edildi.