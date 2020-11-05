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trafiğinde Kovid-19 denetimleri

genelinde özel araç, toplu taşıma ve ticari taksilere yönelik yapılan Koronavirüs denetimlerinde bugün onlarca sürücüye ceza yazıldı. Toplamda 60 bin liradan fazla ceza yazılırken, 10 araç trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 20:00 ABONE OL
İstanbul trafiğinde Kovid-19 denetimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVİD-19 pandemi sürecinde vatandaşların şahsi araçları, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bu denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde; 20 minibüs denetlendi, 6 minibüs şoförüne 6 bin lira cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa ilçesinde; 440 araç sorgulandı, 96 otobüs kontrol edildi 17 araca toplam 6 bin 822 lira cezai işlem uygulandı.

BAZI ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çekmeköy ilçesinde; 204 araç sorgulandı, 17 ticari taksi, otobüs ve minibüs kontrol edildi, 14 araca toplam 34 bin 406 lira cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Sancaktepe ilçesinde; 238 araç sorgulandı, 13 araca toplam 4 bin 970 lira cezai işlem uygulandı.

Bağcılar ilçesinde; 52 araç sorgulandı, 2 araca toplam bin 196 lira cezai işlem uygulandı. Kartal ilçesinde; 135 araç sorgulandı, 11 araca toplam 6 bin 680 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edildi.
Toplamda 60 bin liradan fazla ceza yazılırken, 10 araç trafikten men edildi.

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İstanbul trafiğinde Kovid-19 denetimleri
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