İstanbul’a yeni önlemler geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındığını belirtti. Yerlikaya'nın açıkladığı kararlara göre İstanbul genelinde alınacak önlemler şöyle sıralandı:Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek.Bunların dışındaki diğer personel, haftalık olarak dönüşümlü çalışacak.Sanayi kesiminde çalışanlar, sabah 07.00'de mesaiye başlayacak. Alınan kararlar 9 Kasım Pazartesi 2020'den itibaren uygulanacak.