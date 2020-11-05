İstanbul'da feci yangın! İş yerlerine sıçradı...

Kimsenin yaralanmadığı olayda, midibüs hurdaya dönerken iş yerini dış cephesi de tamamen yandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemenin ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.