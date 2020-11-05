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'da feci ! İş yerlerine sıçradı...

Kağıthane’de, park halindeki midibüsün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı ileri sürüldü. Midibüsten yükselen alevler yanındaki iş yerine sıçrarken, iş yerinin dış cephesi tamamen yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:26 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:46 ABONE OL
İstanbul'da feci yangın! İş yerlerine sıçradı...

Olay, saat 06.20 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde olan midibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araç bir anda yanmaya başladı. Midibüsten yükselen alevler, yanındaki elektrik panosu imalathanesinin dış cephesine sıçradı.

İstanbul'da feci yangın! İş yerlerine sıçradı...

Alevleri gören karşı iş yerinin güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da feci yangın! İş yerlerine sıçradı...

Kimsenin yaralanmadığı olayda, midibüs hurdaya dönerken iş yerini dış cephesi de tamamen yandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemenin ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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İstanbul'da feci yangın! İş yerlerine sıçradı...
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