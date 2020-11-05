İstanbul’da yağışlar barajlar için umut oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve Cuma gününe de yağması beklenen yağmur seviyesi azalıp alarm veren barajlar için umut oldu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.



İstanbul'da barajlar su seviyesinde son 15 günde yüzde 30'un altına düşüp alarm vermesi vatandaşları paniğe soktu. Son günlerde yağan sağnak yağmur barajlar için umut oldu. Yapılan tespitlere göre İstanbul'daki barajlardan Alibeyköy, Terkos Sazlıdere, Ömerli, Darlık, Istancalar, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Elmalık'taki barajlarda su seviyesi Sazlıdere'de yüzde 10'un altında Alibeyköy'de ise yüzde 30'un altında su seviyesi olduğu tehlike sinyalleri verdiği tespit edildi. Barajlarda azalan su seviyesi ile birlikte son günlerde yağan sağnak yağışın baraj seviyelerine olumlu etki yaratacağı umudu doğdu.



Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. İstanbul'da yağan yağmurla birlikte sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tespitlerine göre İstanbul'da yağışların Cuma günü devam edeceği bir hafta boyunca havanın güneşli ve 15 ile 19 derece arasında olacağı 14 Kasım Tarihinden sonra sağnak yağışın bir hafta daha devam edeceği kaydedildi.