İşte yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, sonradan yeniden değerlendirilmek üzere önümüzdeki 10 günlük zaman zarfı içinde geçerli olacak yeni Kovid-19 önlemlerini duyurdu. Pandeminin artış göstermesi üzerine 81 il valiliğine gönderilen genelgede paket servis yapan firmalar dışında 22.00 sonrasında hizmet veren yerlerin kapatılması kararlaştırıldı. Firmaların ise esnek, kademeli mesai saatleriyle ya da evden çalışmaya ağırlık vermesi gerektiği istendi. İşte alınan yeni önlemler:Evlere paket servis ve gel - al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın) kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler saat 22.00 sonrası kapalı olacak.İşyerlerinde uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılması sağlanacak.İl Pandemi Kurulları'nda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00,07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30,09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.