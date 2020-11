İzmir depremi İstanbul’da deprem hazırlıklarına duyarlılığı arttırdı

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki yıkıcı depremden sonra İstanbul'da beklenen olası deprem nedeniyle ilçe belediyeleri hazırlıklarına hız verdiler. İlçe belediyelerinde barınma ve tahliye noktaları ile birlikte toplanma alanlarını da İzmir depreminden sonra güncellenerek tabelalarla belirlendi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından kendini hatırlatan doğal afet, Sarıyer'de yapılan güvenlik çalışmalarını da gündeme getirdi. Oluşturulan Sarıyer Yerel Afet Gönüllüleri (SARYAG) birimi ile tüm mahallelerde eğitimler veren belediyeler, mahallelere tek tek ulaşarak deprem hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

"BİLİNCİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sarıyer Yerel Afet Gönüllüleri ekibi mahallelerde olası depremler için eğitim ve hazırlıkların sürekli güncellendiğini belirterek önlemlerin alındığını kaydettiler.

Sarıyer İlçesinde 13 adet konteyner bulunduğu İçinde 20 kişilik kişisel donanım ve kurtarma ekipmanının mevcut olduğu bunun yanı sıra üç adet barınma ve tahliye alanı, Olası bir afet anında gönüllülere hizmete geçebilmesi için düşünülmüş bir çalışma olan SARYAG ile bilinçli ve etkin bir müdahaleyi artırabilmek için çalıştığı belirtildi.

KONTEYNERLAR İLK 72 SAAT İÇİN DONANIMLI

Yetkililer, "İlk 72 saatte görevlilerin yoğunluktan dolayı yetişemeyeceğini varsayarak konteynerlarımızı donattık. AFAD ile ortak olarak yaptığımız çalışmalarda 106 adet toplanma alanı belirledik. Olası tsunami tehlikesine karşı sahile 500 metre uzak, 50 metre yüksek alanları toplanma noktası olarak tercih ettik. Lavabosu olan toplanma alanlarımızda; elektrik ve su temininin yanı sıra ulaşımın kolay olabilmesine özen gösterdik. Barınma alanları için Bahçeköy Orman Fakültesi, Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Maden Mahallesi kurban kesim olanları belirlendi. İzmir depremi hepimiz için bir uyarı olmalı. Eksiklerimiz var ilk ve ortaokullarda eğitimler verilmeli. Bunun yanı sıra her mahallede her evde de eğitim çalışmaları yapılmalı." dediler.

MAHALLELER BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Sarıyer Yerel Afet Gönüllüleri eğitimlerinin verildiği mahallelerden biri de Sarıyer'in Kireçburnu Mahallesi. Aynı zamanda muhtarlık binasının yanında bir de afet anları için oluşturulan konteynera sahip olan mahalle gönüllüleriyle beraber depreme hazır durumda. Kireçburnu Mahalle Muhtarı Çağlar Coşkun, "Biz mahalle muhtarlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ile sürekli iletişim halindeyiz. Temel Afet Bilinci, Afet Öncesi Ve Afet Anı Yapılması Gerekenler, Arama Kurtarma, İlk Yardım, Yangın Güvenliği gibi noktalarda tatbikatlarımızı Sarıyer Belediyesi ekipleri eşliğinde yaptık. Toplanma alanlarımızın oluşması için Sivil Savunma Birimi'nden sürekli destek aldık. Mahalledeki herkesi bilinçlendirmeye özen gösterdik. Eğitimlere katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız toplumsal olarak çok önemli. Konteyner sayılarımızı artırmalı ve deprem gelmeden önlemleri almalıyız." dedi.

"DEĞİŞİM EVDE BAŞLADI"

Kireçburnu Mahallesi Sarıyer Belediyesi SARYAG gönüllülerinden Gülay İlter, "Her sokakta, her evde bilinçli eğitimli insanların olması gerekiyor" diyor. Afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında tüm eğitimleri Sarıyer Belediyesi'nden aldıklarına değinen İlter, "Hem kendimizi korumayı hem de çevremizdeki insanlara nasıl yararlı olabileceğimizi öğrendik. Ben artık her tanıştığım kişiyle bu bilgileri paylaşıyorum. Değişimi ilk önce kendi evimizde başlattık. Çantalarımızı hazırladık ve ev içinde görev dağılımımızı yaptık. Nerede konumlanmamız gerektiği hakkında bilinçlendik. Ben diğer tüm mahallelerdeki vatandaşları özellikle kadınları gönüllü olmaya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.