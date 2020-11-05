İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

İzmir'de 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem şu ana kadar 114 can aldı. En büyük can kaybının yaşandığı binalardan biri de Bayraklı ilçesinde, İzmir Adalet Sarayı'na çok yakın bir noktada bulunan Rıza Bey Apartmanı oldu. O apartmanda, İzmir 1. Vergi Mahkemesi üyesi Mehmet Kaplan ve ailesi de yaşıyordu. O gün evde bulunan Hakim Mehmet Kaplan, kalp hastası olduğu için ilaç almaya çıktı. Tam da o dışarıdayken deprem gerçekleşti ve 8 katlı yapı yerle bir oldu.