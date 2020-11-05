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depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin acısı! İlaç almaya çıkınca…

'de 114 vatandaşımızı hayattan koparan 6,6 şiddetindeki İzmir 1. Vergi Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'a acıların en büyüğünü yaşattı. Kalp hastası hakim, depremden sadece dakikalar önce eczaneden ilaç almak için evden ayrıldı. Depreme yakalanınca hemen eve döndü ancak faciayla karşılaştı. Ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Kaplan'ın eşi Kadriye ve oğlu Gökdeniz enkaz altında yaşamını yitirdi. Hakim Kaplan, eşini ve oğlunu Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verdi. Aileden geriye ise mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar kaldı...

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:22 ABONE OL
İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

'de 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki şu ana kadar 114 can aldı. En büyük can kaybının yaşandığı binalardan biri de Bayraklı ilçesinde, İzmir Adalet Sarayı'na çok yakın bir noktada bulunan Rıza Bey Apartmanı oldu. O apartmanda, İzmir 1. Vergi Mahkemesi üyesi Mehmet Kaplan ve ailesi de yaşıyordu. O gün evde bulunan Hakim Mehmet Kaplan, kalp hastası olduğu için ilaç almaya çıktı. Tam da o dışarıdayken deprem gerçekleşti ve 8 katlı yapı yerle bir oldu.

İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mehmet Kaplan'ın evde bıraktığı ve kısa süre sonra yanlarına dönmeyi düşündüğü eşi Kadriye Kaplan ve 17 yaşındaki oğlu Gökdeniz de enkaz altında kaldı. Önceki gün enkazdan çıkarılan anne ve oğlu hayatlarını kaybetmişti fakat kimliklerini tespit etmek kolay olmadı.

İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

Kadriye Kaplan'ın kimliği DNA testi sonucu, oğlu Gökdeniz'in ise parmak izi incelemesi sonucu belirlendi. Anne ve oğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ardından dün Doğançay Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

YARGIDA BİRLİK'TEN BAŞSAĞLIĞI

Yargıda Birlik Derneği, "'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden İzmir 1. Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Kaplan'ın eşi ve çocuğu, İzmir Adliyesinde görev yapan zabıt kâtipleri Hüseyin-Emine Yücel çiftinin çocukları, annesi ve iki yeğeni ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan mübaşir Bahriye İnan'ın kızına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekânları cennet olsun" açıklamasında bulundu.

İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…

Aileden geriye ise mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar kaldı...

İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…
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İzmir depreminde eşini ve oğlunu kaybetti! Hakimin deprem acısı! İlaç almaya çıkınca…
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