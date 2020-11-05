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'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

depreminde 114 kişiye mezar olan binalardan geriye sadece moloz yığınları kaldı. Bina isimlerine göre ayrılan moloz yığınları havadan böyle görüntülendi. Çarpıcı karelerin ortaya çıktığı alanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte depremden geriye kalanlar

Giriş Tarihi: 5.11.2020 18:33 Son Güncelleme: 5.11.2020 18:42 ABONE OL
İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde yıkılan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan binalara ait molozlar Menemen'de boş bir arazide apartman isimlerine göre depolanarak özenle korunuyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün 24 saat güvenliğini sağladığı alan havadan görüntülendi.

İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki , özellikle Bayraklı ilçesinde birçok binada zarara neden oldu. İlçedeki bazı binalar depremin etkisiyle tamamen yıkılırken, bazı binalar ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. 114 kişiye mezar olan binalara ait molozlar, kamyonlarla Bayraklı'ya 25 kilometre mesafedeki Menemen ilçesinde İZBETON AŞ'ye ait depolama sahasına getirilerek boşaltıldı.

İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

Moloz taşıma işlemi kamyonlarla gün boyu devam ederken, dökülecek yerler önceden çalışma yapılarak belirleniyor ve hangi sokaktaki hangi binaya ait olduğu işaretlenerek döküm yapılıyor.

İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

Depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat bölgede görev yapıyor.

İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

Moloz yığınları, adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturulup etrafı çevrilerek bekletiliyor. Alana depremzedeler dahil kimsenin girmesine izin verilmiyor.

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İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü
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