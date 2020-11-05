İzmir'den çarpıcı görüntüler! Tabelayı görenler şaşkına döndü

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, özellikle Bayraklı ilçesinde birçok binada zarara neden oldu. İlçedeki bazı binalar depremin etkisiyle tamamen yıkılırken, bazı binalar ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. 114 kişiye mezar olan binalara ait molozlar, kamyonlarla Bayraklı'ya 25 kilometre mesafedeki Menemen ilçesinde İZBETON AŞ'ye ait depolama sahasına getirilerek boşaltıldı.