JASAT Timleri dedektif gibi iz sürdü, çalınan arı kovanları bulundu

Batman merkeze bağlı Çevrimova Köyünde meydana gelen arı kovanları hırsızlık olayı ile ilgili olarak Batman Cumhuriyet Savcısından alınan talimat üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, titiz bir çalışma yürüttü. JASAT timleri tarafından yapılan çok yönlü araştırma sonucunda bahse konu arı kovanlarının daha önceden hırsızlık kaydı bulunan F.Ç. ve M.Z.T. isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti.

Kovanların Batman İli Merkez İlçesi Batı Raman Bölgesinde K.Ç. isimli şahsa ait arazide saklandığı bilgisine ulaşan JASAT timleri, çalınan kovanların teşhis edilmemesi için farklı renklere boyandığı ve buradan kovanların bir bölümünün Sason İlçesi Gürgenli Köyü Yuvarlı Mezrasında arıcılık yapan M.S.Ç. İsimli şahsa satıldığını tespit etti. Dedektif gibi İz süren JASAT ekipleri kovanların bulunduğu iki farklı noktada arama yaptı. Yapılan aramalarda bulunan 76 adet arı kovanı teşhis edildikten sonra sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık sucundan yakalan F.Ç. ve M.Z.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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