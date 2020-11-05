Kaçak göçmenlere operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Göçmen Kaçakçılığının önüne geçmek için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu bireve baskın yapıldı.

Yapılan baskında yurda kaçak olarak girmiş olan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile onların sevk ve barınmasını sağladıkları tespit edilen M.B ile M.U isimli 2 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç idaresine teslim edilirken, yakalanan M.B ile M.U isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.