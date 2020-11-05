Kendini vurduğunu söyleyen kadını kızı yalanladı: Babam vurdu

Konya'da market işleten Halime Dirhemsiz (36) kendisine ait ruhsatlı tabanca ile iş yerinde vuruldu. Hastaneye kaldırılan Dirhemsiz tedavi altına alınırken, 155'e ihbarda bulunan kızı İ.D. (17), annesini babası Vedat Dirhemsiz'in (44) vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Vedat Dirhemsiz'in sorgusu sürüyor.

Olay, merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesindeki bulunan bir markette meydana geldi. Eşi Vedat Dirhemsiz ile birlikte market işleten Halime Dirhemsiz, kendisine ait ruhsatlı tabancası ile iş yerinde karın boşluğundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Dirhemsiz burada tedavi altına alındı. Halime Dirhemsiz ilk ifadesinde, "İş yerinde kendime ait bulundurma ruhsatlı tabancam vardı. Tabancayı eve göndermek için kızım İ.D.'yi markete çağırdım. Kasada bulunan tabancayı alıp, arkamdan doğru geçirmeye çalıştığım sırada elimi çarptım ve tabanca ateş aldı. Ben de kazara vuruldum." dedi.



Halime Dirhemsiz ve eşi Vedat Dirhemsiz

VURULAN KADININ KIZI: BABAM VURDU

Çalışmalarını genişleten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin kızları İ.D.'nin olaydan sonra 155'e yaptığı ihbarda annesini babasının vurduğunu söylediğini tespit etti. Bunun üzerine Vedat Dirhemsiz gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dirhemsiz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek eşinin vurmadığını ileri sürdü. Vedat Dirhemsiz'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü ardından da adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin 3 adet boş mermi kovanı bulduğu öğrenildi.