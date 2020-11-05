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Köprüye çıkan köpeğe eskortluk yaptılar

Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Köprüye çıkan köpeğe eskortluk yaptılar
İstanbul'da önceki gün saat 17.00'de iş yerinden çıkarak Kadıköy'e giden Erdem Demirel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yolunu şaşırmış bir köpek gördü. Diğer motorcularla birlikte trafiği yavaşlatan Demirel, motorundan inerek köpeği kenara çekmeye çalıştı. Sol şeride geçirilen köpeği arasına alan 5 motorcu Avrupa'dan Anadolu'ya geçene kadar eşlik etti. Motorcular köpeği güvenli bir noktaya bıraktı. Demirel "Arkadaşlarımla beraber motorlarla kamufle ederek köpek önde biz peşinde... O hayvana orada bir tane araba vursa, vuran kaçacak, geri kalan da ilgilenmeyecek. Hep beraber köpeği karşıya geçirdik" diye anlattı. DHA
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Köprüye çıkan köpeğe eskortluk yaptılar
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