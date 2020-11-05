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denetimlerinde aranan 61 kişi yakalandı

salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günü yapılan denetimlerde 206 kişiye idari ceza uygulanırken, yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen  61 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:17 ABONE OL
Koronavirüs denetimlerinde aranan 61 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilen uygulamalarda, 2 bin 16 iş yeri denetlendi. 24 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde; Karantina ihlali yapan 15,Maske takma kuralına uymayan 166, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan bir sürücüye, ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 iş yerine olmak üzere toplam 206 idari ceza uygulandı. Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 61 kişi yakalandı.

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Koronavirüs denetimlerinde aranan 61 kişi yakalandı
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