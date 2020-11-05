Koronavirüs denetimlerinde aranan 61 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilen uygulamalarda, 2 bin 16 iş yeri denetlendi. 24 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde; Karantina ihlali yapan 15,Maske takma kuralına uymayan 166, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan bir sürücüye, ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 iş yerine olmak üzere toplam 206 idari ceza uygulandı. Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 61 kişi yakalandı.