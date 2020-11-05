Köydeki öğrencilerden İzmir için duygulandıran mektup ve bağış

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için hem devlet hem millet kenetlenirken, Midyatlı öğrenciler de İzmir için örnek bir kampanya başlattı. Mardin'in Midyat ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalıpınar Köyü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden İzmir'deki depremzedeler için duygulandıran bir destek geldi. Okul Müdürü Ubeydullah Akbulut ve öğretmenlerin destekleriyle okulun 330 öğrencisi, aralarında topladıkları bir günlük okul harçlıklarını bağışlayıp, İzmir'deki depremzedelere katkı sağlamak ve onların yanında olduklarını göstermek için de duygularını kağıtlara dökerek birer mektup yazdılar. Mektupları koydukları zarfın içine harçlıklarını de ekleyen öğrenciler, bunları Türk Kızılay Midyat Şubesi aracılığıyla İzmir'deki depremzedelere ulaştıracaklar.

Okulun Matematik öğretmeni Merve Lale, "İzmir'deki kardeşlerimize öncelikle çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifa versin, bir daha yaşatmasın. Ülkemiz adına bir kişinin ya da insanlığın derdi hepimizin derdidir. Bizde Kayalıpınar ortaokulu olarak, müdürlerimizin, idarenin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin duyarlılıklarıyla güzel bir etkinliğe sonuç bulduk. Etkinliğimizin de inşallah yerine ulaşacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.

"Harçlıklarımızı harcamadık okulda, abilerimiz ve kardeşlerimiz için onlara bir mektup yazdık ve harçlıklarımızı içine koyduk" diyen 6. sınıf öğrencilerinden Emine Atuğ, mektubunun üzerinde "İnşallah bir daha bu deprem olmaz, bu olay bizim de başımıza gelebilirdi, Allah'a emanet olun" şeklinde duygularını dile getirdiğini söyledi.

Öğrencilerden Cirvanur Akay da, "Hiç bir insan yalnız değildir, biz de onların yanındayız. Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Biz harçlıklarımızı harcamadık, onlara verdik. Çünkü onlarında mutlu olması gerek. Mutluluk sadece bize ait değil, bütün insanlara aittir. Geçmiş olsun izim, başınız sağ olsun. Gerçekten biri kurtulunca biz de sizinle gülüyoruz, biri ölünce biz de sizinle ağlıyoruz. Biz size yardım ettik. Çabalarınız boşa gitmeyecek. Bugünler geçecek merak etmeyin. Hayat imtihanlarla doludur. Ama unutmayın gecenin mutlaka bir ışık vardır" dedi.

İclal Akay isimli öğrenci ise, "Bugün depremzede arkadaşlarımız için bir etkinlik yaptık. Mektupları hazırlayıp içine harçlıklarımızı koyduk ki onlar da ihtiyaçlarını giderebilsinler. Yani biz de onların yanındayız her zaman. Dualarımız sizinle İzmir, geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz" dedi.

MEHMET İŞ/SABAH