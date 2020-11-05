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Kuşaktan kuşağa zeytin macerası

Ege’nin siyah incisi zeytin ’nın ilçesinde kadın eliyle yağ oluyor. Bodrumlu Huri Can adlı vatandaşın ailesi 4 kuşaktır zeytinyağı çıkarıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:38 ABONE OL
Kuşaktan kuşağa zeytin macerası

Muğla'nın ilçelerinden Bodrum'a bağlı Yalıçiftlik Mahallesinde yaşayan kadın girişimci Huri Can, 1945 yılında 1. kuşaktan gelen Bekiroğlu dedenin zeytinyağı yağhanesini 4. kuşak torun olarak eski sistemden günümüz teknolojisine uyarlayarak soğuk sıkım zeytinyağı işletmesi haline getirdi.

KİTAP YAZACAK

Can, yağhanesinin yanında bulunan 1942 yapımı eski evi restore ederek ürettiği ürünlerinin tanıtımını yapıyor. 18 yıldır bu işle uğraşan kadın girişimci, ayrıca geçmişte yağhanelerde çalışan işçilerin hayat hikâyelerini ve deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktarmak istediğini belirtirken, bu konuda yazmayı planladığı kitap için hazırlıklar yapıyor.

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Kuşaktan kuşağa zeytin macerası
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