Kuyumcu ihbar edince yakalandı: Sahte  altın zinciri bozdurmaya çalıştı

İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ömerağa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, üzerinden çıkardığı kolyeyi bozdurmak istediğini söyledi. Gerçeğe çok yakın olan kolyeyi inceleyen ve sahte olduğunu tespit eden kuyumcu, 14.93 gramlık kolyeyi alamayacağını ve sahte olduğunu söyledi.

Duruma şaşırmış gibi tepki veren ve olay yerinden ayrılan kişiden şüphelenen kuyumcu hemen polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, M. K. isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Şahısın üzerinden toplam 44.78 gram ağırlığında 3 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alınan M.K.'nın sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.