Mardin bulguru dünyaya tanıtılacak

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan ve ön protokol anlaşması gerçekleştirilen, "Mardin Bulgurunun Markalaşması Fizibilite Çalışması" adlı proje kapsamında sektör temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın ve Mardin Sanayici ve İşadamlarının katılımında gerçekleşen toplantıda Mardin'in yerel ve meşhur lezzetlerinden olan Mardin Bulgurunun ulusal ve uluslararası bir marka olarak duyurulması için gerekli pazarlama ve tanıtım faaliyetleri konusunda atılabilecek somut adımlar konuşuldu.

Mardin'in tarihi derinlikleri ve entelektüel bir birikiminin yanında konum ve içsel dinamikleri ile bölgenin gelişme konusunda en büyük potansiyele sahip üretim ve ticaret merkezi olmaya aday bir şehir olduğunun altını çizen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin şehri ile bütünleşen Üniversitemiz, yakın zamanda "Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu "nu ihdas ederek, sanayi işbirliğinin kurumsal altyapısını oluşturmayı hedeflemiş ve Sanayi ile işbirliği yaparak karşılıklı potansiyellerimizden faydalanmak için projeler oluşturmuştur. Mardin Bulgurcular Derneği ve Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası'nın özverili gayretleri ile coğrafi işaret belgesi alan Mardin Bulguru'nun, hayata geçirilen "Mardin Bulgurunun Markalaşması Fizibilite Çalışması" projesi ile daha fazla insana duyurularak Mardin ekonomisine değer katacağına inanıyorum." dedi.

Mardin'in bir milyar dolara yakın ihracat rakamına ulaşmasının hem bölgede hem de Türkiye'de imrenilerek bakılan ihracat rakamı olduğunu belirten Özcoşar, "Ticaret ve ihracat rakamlarımız iyi ancak katma değeri yüksek ürün üretme konusunda alınacak çok yolumuzun olduğunu söyleyebilirim. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusu gündeme gelince "üniversite-sanayi işbirliğinin" önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Üniversitede üretilen bilginin, sanayide ticarileştirilmesi ile sanayinin ürettiği ürünlerdeki "katma değeri" artırabiliriz. Bu doğrultuda sanayicilerimizle işbirliğine hazır ve istekli olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda; nitelikli istihdamın önemine vurgu yapılırken, rekabette başarı sağlayabilecek hususlar da masaya yatırıldı.