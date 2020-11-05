Maskesiz oyuna 25 bin lira ceza! Masada böyle yakalandılar

İstanbul'da kafe ve kıraathanelerde oyun oynayan ve maske ile mesafe kurallarına uymayan sekiz kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde bulunan bir kafede sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Çağlayan Mahallesi'nde kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir adreste de salgın tedbirlerine uyulmadığı saptandı. Söz konusu iki adreste oyun oynayan sekiz kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi.