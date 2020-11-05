4 Kasım Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

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4 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Tv ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

Her hafta Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere iki kez gerçekleştirilen çekiliş sonuçları için heyecan giderek artıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte bugün kazanan kişi 2 milyona yaklaşan büyük ikramiyenin sahibi olacak. Öte yandan nedeniyle bu oyuna da rağbet giderek artıyor. Bu kapsamda çekilişin gerçekleşeceği saat yaklaşırken araştırmalar da hız kazandı. Peki, 4 Kasım 2020 ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 07:35 Son Güncelleme: 5.11.2020 07:35 ABONE OL
Milli Piyango ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

sonuçları ile bugün kazanan numaraları tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çekilişin saati yaklaşırken bu oyunu oynayarak bilet dolduran vatandaşlar çekilişi MPİ Tv ile canlı olarak takip ediyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 2 milyon TL'ye dayandığı biliniyor. Peki, 4 Kasım 2020 ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

MPİ TV CANLI YAYIN | MİLLİ PİYANGO İLE ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. Belirlenen rakamlarla beraber büyük ikramiyeyi kimin kazandığı belli olurken vatandaşlar Şans topu sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre; haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak MPİ hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

Milli Piyango ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

saat 20.00'da belli olacak...

4 Kasım kazanan numaralar: 32 28 34 27 4 + 4

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

ile 1 Kasım 2020 saat 20.00'da açıklandı.

ŞANS TOPU DEVRETTİ

1 Kasım sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.

Milli Piyango ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

İdaresi (MPİ) 28 Ekim sonuçları: 18 - 6 - 19 - 27 - 23 + 14

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

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4 Kasım Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…
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