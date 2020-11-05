4 Kasım Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

Şans topu sonuçları ile bugün kazanan numaraları tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çekilişin saati yaklaşırken bu oyunu oynayarak bilet dolduran vatandaşlar çekilişi MPİ Tv ile canlı olarak takip ediyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 2 milyon TL'ye dayandığı biliniyor. Peki, 4 Kasım 2020 Milli Piyango ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…
Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. Belirlenen rakamlarla beraber büyük ikramiyeyi kimin kazandığı belli olurken vatandaşlar Şans topu sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre; haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak MPİ hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…
Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli olacak...
4 Kasım kazanan numaralar: 32 28 34 27 4 + 4
Milli Piyango ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklandı.
ŞANS TOPU DEVRETTİ
1 Kasım Şans Topu sonuçları belli oldu. Kasım ayının ilk çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 4 bin 209 lira 35 kuruş kazandı.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Ekim Şans Topu sonuçları: 18 - 6 - 19 - 27 - 23 + 14
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.