Minik yüreklerden depremzede çocuklara oyuncak desteği

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 114 kişinin yaşamını yitirmesi ve bin 35 kişinin yaralanması tüm ülkeyi üzüntüye boğdu. Felaketin ardından tüm Türkiye, İzmir'i etkileyen deprem için seferber oldu.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu acı olayda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kayıtsız kalmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde 'oyuncaklarımızı paylaşalım, çocukları mutlu edelim' sloganı ile İzmirli çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Merkez Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kampanyaya destek verdi. Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, öğrencilerin getirdiği oyuncakları aldı. İl genelinde toplanan oyuncakların Cuma günü İzmirli çocuklara gönderileceği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener; "Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizle birlikte İzmir depreminde afete uğrayan evleri yıkılan ya da şua aşamada evsiz kalan çocuklarımıza yardım etmek için kampanya başlattık. Biliyorum ki biz çok gönlü büyük bir milletiz, devletiz. Heryerden çok büyük yardımlar geliyordur. Şırnak'taki çocuklarımızda öğrencilerimizde oradaki gençlerimize, çocuklarımıza 'bizde varız. Yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar. Oyuncaklarımızın çoğu annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı, kadınlarımızın ürettiği oyuncaklar. Çocuklarımızın hepsi gönüllerini gönderiyorlar. Sevgilerini gönderiyorlar. Yanlarındayız. Bütün çocuklarımıza selam olsun Şırnak'tan. Şırnak'ta tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin işbirliği içerisinde oyuncak kampanyası başlattık. Büyük bir ihtimalle Cuma günü yola çıkartacağız. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Onlar orada ihtiyacı olan, okullara, çocuklara, çadırlara dağıtımını yapacaklar" dedi.